На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Часть взятки в сумме 6 тыс. грн, как и 4 тыс. грн, которые он планировал сбросить на банковскую карточку военнослужащего, предназначались за содействие в перемещении около 18 тыс. пачек сигарет через государственную границу Украины в Республику Румыния", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в размере 6 тыс. грн в полном объеме, а взяточника задержали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО







В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и обыск по месту жительства правонарушителя. По результатам их проведения будут решены вопросы по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.