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18.10.18 10:55

На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Ужгородского гарнизона совместно с сотрудниками Службы безопасности разоблачила на взятке местного контрабандиста, который предлагал ее военнослужащему Мукачевского пограничного отряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Часть взятки в сумме 6 тыс. грн, как и 4 тыс. грн, которые он планировал сбросить на банковскую карточку военнослужащего, предназначались за содействие в перемещении около 18 тыс. пачек сигарет через государственную границу Украины в Республику Румыния", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в размере 6 тыс. грн в полном объеме, а взяточника задержали.

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На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 01
На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 02
На взятке в 6 тыс. грн попался контрабандист на Закарпатье, - прокуратура 03

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и обыск по месту жительства правонарушителя. По результатам их проведения будут решены вопросы по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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