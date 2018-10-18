Пересечение КПВВ "Новотроицкое" затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Во исполнение решения правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".

Сейчас идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан в КПВВ. Проводятся масштабные работы по асфальтированию большей части территории контрольного пункта. Также осуществляется проведение водопроводной системы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для ускорения контрольно-проверочных операций в условиях большого пассажиропотока на постоянной основе работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованного микроавтобуса "Фиат" для проверки паспортных документов.

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"Гражданам обязательно следует обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, поскольку продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.

КПВВ "Новотроицкое", несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме", - сообщили в пресс-центре ООС.



Фото: пресс-центр ООС

В штабе ООС просят граждан учитывать информацию о временных осложнениях движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий.