Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
18.10.18 11:01

Пересечение КПВВ "Новотроицкое" затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области продолжаются работы по обустройству КПВВ "Новотроицкое": движение затруднено, но бесперебойное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Во исполнение решения правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".

Сейчас идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан в КПВВ. Проводятся масштабные работы по асфальтированию большей части территории контрольного пункта. Также осуществляется проведение водопроводной системы", - сказано в сообщении.

Пересечение КПВВ Новотроицкое затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС 01

Отмечается, что для ускорения контрольно-проверочных операций в условиях большого пассажиропотока на постоянной основе работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованного микроавтобуса "Фиат" для проверки паспортных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реконструкция КПВВ "Марьинка" завершена, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Пересечение КПВВ Новотроицкое затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС 02

"Гражданам обязательно следует обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, поскольку продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.

Пересечение КПВВ Новотроицкое затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС 03

КПВВ "Новотроицкое", несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме",  - сообщили в пресс-центре ООС.

Пересечение КПВВ Новотроицкое затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС 04
Фото: пресс-центр ООС

В штабе ООС просят граждан учитывать информацию о временных осложнениях движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий.

Пересечение КПВВ Новотроицкое затруднено в связи с работами по его обустройству, - штаб ОС 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100