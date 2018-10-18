Около 200 копателей янтаря в балаклавах и с дубинками повредили три полицейских автомобиля на Ривненщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

"Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля, дергали за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет. По предварительной информации, во время столкновения работники полиции телесных повреждений не получили, оружие не применяли. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, для координации действий, урегулирования конфликта и недопущения его повторения на место происшествия выехал заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Руслан Стрельбицкий.

Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.