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18.10.18 14:05

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия модернизировала военные бункеры, в частности бункер с ядерным оружием, расположенные в Калининградской области.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

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"Спутниковые снимки и анализ от частной компании спутниковых коммуникаций ImageSat International подтверждают, что большая модернизация проводится по меньшей мере в четырех местах по всему региону", - говорится в сообщении.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 01

Как отмечается, на снимках спутника, сделанных с 19 июля по 1 октября, видно, что на этих объектах ведется масштабная модернизация.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 02

Фотографии также свидетельствуют о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском, вторым по величине в России портом Балтийского моря. Эти конструкции окружают старые бункеры. Изображение от 18 июля показывает бункеры на стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.

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На снимках видно, что на небольшом расстоянии к северу от Калининграда осуществляется модернизация на Чкаловской авиабазе, включая строительство новой железной дороги и системы "слепой" посадки, которая позволила бы приземляться в ненастную погоду.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 03

Кроме того, на снимках также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты "Искандер", сообщает телеканал.

Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области 04

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Российская сторона публикацию телеканала пока не прокомментировала.

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