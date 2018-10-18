Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что в ангарном помещении в одном из сел Ужгородского района функционирует подпольный цех по производству фальсифицированных сигарет.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты около 30 кг табака, 900 пачек поддельных сигарет без марок акцизного налога, другие ТМЦ, оборудование и фурнитуру для незаконного производства общей стоимостью 1,5 млн грн.





































Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины.