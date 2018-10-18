Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что в ангарном помещении в одном из сел Ужгородского района функционирует подпольный цех по производству фальсифицированных сигарет.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты около 30 кг табака, 900 пачек поддельных сигарет без марок акцизного налога, другие ТМЦ, оборудование и фурнитуру для незаконного производства общей стоимостью 1,5 млн грн.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины.