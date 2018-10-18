В США предлагают передать ВМС Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry, - "Украинский милитарный портал". ФОТО

Об этом из собственных источников стало известно "Украинскому милитарному порталу", передает Цензор.НЕТ.

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"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в материале УМП.

Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.

В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки, и 25 марта 2009-го в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42).





Фрегат USS Klakring (FFG-42) під час візиту у Севастополь

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего был построен 71 фрегат на верфях США, Испании, Австралии и Тайваня.

Сейчас кроме США фрегаты данного класса находятся на вооружении флотов: Турции - 8 единиц; Тайваня - 8 единиц; Австралии - 6 единиц; Испании - 6 единиц; Египта - 4 единицы; Польши - 2 единицы; Бахрейна - 1 фрегат; Пакистан - 1 фрегат.

Напомним, в конце сентября в США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island.