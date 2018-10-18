К редакции "Новой газеты" в Москве принесли похоронный венок и отрезанную голову барана. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, "Новая газета" расценивает оба "подарка" как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова.

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На венке была надпись "Денис Коротков - предатель Родины"; корзина с головой барана содержала записку "Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову" (орфография и пунктуация автора сохранены).





"Новая газета" утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в обнародовании личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

"Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, - просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - сообщает издание.

"Новая газета" утверждает, что в интернете распространяются призывы к физической расправе над Коротковым, и редакция знает, кто за ними стоит (в тексте не уточняется, кто именно). "Новая газета" обратилась в полицию из-за угроз в адрес журналиста.

"Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность - и потому мы продолжаем свою работу; и - закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил", - пишет издание.

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Денис Коротков известен своими материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны, через которую журналист получил личные данные погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.

Все эти материалы Коротков публиковал в петербургском издании "Фонтанка". Во время работы там в его в интернете также распространялись угрозы в его адрес. Летом 2018 года Коротков ушел из "Фонтанки" и позднее устроился в "Новую газету".