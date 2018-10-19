Сын арестованного "вице-премьера" Крыма Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии: "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами не захотели, - Казанский. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, сын арестованного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина со своей женой давно живет в Швейцарии, в Лугано. Несколько лет назад получили вид на жительство, чем тут же похвастались в соцсетях. А "возвращаться в родную гавань" с другими крымчанами почему-то не захотели. Странно... Невестка Нахлупина - Елена, тоже не из простой семьи. Ее девичья фамилия - Рыженкова. Она сестра Юрия Рыженкова, гендиректора "Метинвеста". И дочь Александра Рыженкова, бывшего партнера олигарха Нусенкиса ("Донецксталь). Это уже классическая мафиозная история - кланы переплетаются друг с другом семейными узами и налаживают кровные связи", - рассказал журналист.

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Нахлупина задержали 17 октября в Москве. По словам источников "Новой", уголовное дело против оккупационного "чиновника" связано с коррупцией при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительстве дорог и незаконных подключениях объектов на Южном берегу Крыма к коммуникациям.

Виталий Нахлупин после оккупации Крыма Россией в 2014 году был председателем комитета при псевдо-парламенте "республики" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, а в январе 2016 года был назначен "заместителем председателя правительства" Крыма.

Прокуратура АРК собирается требовать экстрадиции Нахлупина. Его обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры АРК, при его непосредственном участии была незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".