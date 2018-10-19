ЧП под Ичней: Полиция патрулирует 15 населенных пунктов, попавших в зону поражения. Случаев мародерства не обнаружено, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Нацполиции, об этом сообщил сегодня, 19 октября, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания.

Аброськин отметил, что полицией зарегистрировано 127 сообщений о событиях, связанных с взрывами на территории поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области. В частности - поступило 17 сообщений о повреждении и разрушении зданий, 53 факта обнаружения боеприпасов.

"Между подразделениями различных ведомств, а также с органами местной власти налажено и продолжается полное взаимодействие. Уже полностью восстановлено газо- и электроснабжение во всех населенных пунктах. Сообщений о погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации в полицию не поступало. Случаев мародерства тоже не обнаружено. Сейчас полиция осуществляет патрулирование 15 населенных пунктов, попавших в зону поражения в Черниговской области", - отметил Аброськин.

Он добавил, что полицейскими проверены почти две тысячи человек и тысяча транспортных средств. Поэтому правоохранители обнаружили 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские проводят проверку владельцев оружия, которые были эвакуированы и вернулись в квартиры.

"Полиция продолжает оказывать всестороннюю помощь местному населению по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - подчеркнул первый заместитель Председателя Нацполиции.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").