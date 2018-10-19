Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.









Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.