Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Центр города Керчи перекрыт, люди несут цветы к гробам погибших в политехническом колледже.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.