Оккупанты в Керченском проливе регулируют график работы украинских портов Азовского моря, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу журналиста Андрея Клименко.

"Кризис в Азовском море - это не только задержки судов... Как оккупанты в Керченском проливе регулируют график работы украинских портов Азовского моря. На диаграмме "продолжительность искусственной задержки судов, идущих в Мариуполь, Бердянск перед входом в Азовское море" красным обведены периоды резкого снижения продолжительности задержки в Керченском проливе", - написал он.

"Они (задержки. - Ред.) регулярные. Почему так? - это элемент технологии: Сначала в Керчи (откуда руководят процессом) ждут, пока все суда, стоящие в портах Мариуполь и Бердянск, примут груз и пойдут по назначению, то есть пока в портах не останется ни одного судна. Затем выдерживают суда, идущие с грузом до Мариуполя и Бердянска, которых тем временем уже накопилось десятка полтора в Керченском проливе, еще 1-2 суток, чтобы дать возможность портовикам погулять без работы и без денег. Потом вдруг выпускают всех, кто есть в проливе. Что происходит? - а то, что за несколько часов очередь образуется при входе в порт Мариуполь, потому что каждое судно должно пройти процедуры открытия границы. Но не только. Почти все причалы - специализированные (руда, уголь, металл, зерно...), и не факт, что все полтора десятка судов идут в Мариупольский порт в разных причалов. Но и это не все... Когда основную "порцию" судов пропустили и видят, что очередь в Мариуполе уже образовалась, тогда быстро пропускают еще 4-5 судов, которые прибыли к проливу недавно и ждали значительно меньше, чем предыдущие. (Это и есть именно те, что обведены красным на диаграмме). Для чего? - а чтобы очередь на рейде Мариуполя была большей", - пояснил журналист.

"Разумно работают. И системно. Но ничего. Мы уже работаем над ответом", - резюмировал Клименко.