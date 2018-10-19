В СЦКК показали последствия обстрела террористами Золотого-4. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"В отчете СММ ОБСЕ от 16 октября 2018 г. была опубликована информация об обстреле населенного пункта Золотое-4, который осуществлялся с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Мобильная группа украинской стороны СЦКК, прибывшая на место обстрела, выяснила, что обстрел велся 13 октября 2018 г. около 18:00 в направлении оккупированного вооруженными формированиями РФ Золотого-5 с применением 120-мм минометов.

В результате обстрела повреждены здания и хозяйственное имущество по ул. 1-я Вильна, 64. В частности, разрушены деревянные перекрытия и повреждено около 20 квадратных метров крыши хозяйственной постройки; летняя кухня и жилой дом, декоративное покрытие стен и около 30 квадратных метров шифера на крыше другой хозяйственной постройки. Кроме того, в результате разрыва мины повреждено хозяйственное имущество. Также частично повреждены забор вокруг здания и коптильня, расположенная во дворе. Ранена собака.

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На обочине улицы вблизи указанного адреса обнаружена воронка диаметром около 0,5 м, вызванная разрывом 120-мм мины, и хвостовая часть 120-мм мины", - сказано в сообщении.

В СЦКК также сообщили, что не было обнаружено пострадавших от обстрела гражданских лиц, а также неразорвавшихся боеприпасов.





"Таким образом боевики в очередной раз продемонстрировали свои преступные намерения дестабилизировать обстановку на линии разграничения путем грубого нарушения режима прекращения огня. Причем целями для применения тяжелых вооружений все чаще становятся мирные населенные пункты, гражданские люди и их нехитрый скарб", - резюмирували в ведомстве.





































Фото: СЦКК / Facebook



