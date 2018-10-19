Незаконная транспортировка крупной партии спирта остановлена в Винницкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что по трассе "Винница-Хмельницкий" транспортным средством марки "Volkswagen LT45" осуществляется незаконная перевозка спирта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам обыска указанного автомобиля из незаконного оборота изъяты 3 тыс. литров спирта, разлитого в 15 ПЭТ-бочек, общей стоимостью 840 тыс. грн, а также указанное транспортное средство. Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1 млн грн.





В настоящее время принимаются меры для наложения ареста на изъятые ТМЦ.