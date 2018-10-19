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19.10.18 13:16

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского вора в законе по прозвищу Жоржикич.

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в Управление СБУ в Одесской области, Жоржикич причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке Жоржикич незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

Вор в законе должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства", - отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 01
Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 02

Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ 03

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