Перекрыт канал незаконного перемещения фальсифицированных сигарет с временно оккупированных территорий, изъято продукции на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в ГФС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подпольный цех по производству сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В рамках проведения операции "Акциз-2018" установлены личности двух местных жителей, которые с помощью двух транспортных средств осуществляли перевозки фальсифицированных сигарет через линию разграничения вне установленных коридоров с временно оккупированных территорий на территорию Донецкой области с целью дальнейшей реализации.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 56 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте общей ориентировочной стоимостью 1,7 млн грн. и два транспортных средства на 300 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.







