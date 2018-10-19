С воином 28-й ОМБр Павлом Биликом, погибшим на Донбассе, простились на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 октября, в селе Горышковское Томашпольского района Винницкой области состоялось прощание с Павлом Пантелеевичем Биликом, 1980 года рождения, солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 16 октября в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области от пули снайпера.

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Павел Билик родился 29 июля 1980 года в селе Костичаны Новоселицкого района Черновицкой области. В 1995 году окончил Драницкую общеобразовательную школу I-III степеней. С декабря 1998 года по апрель 2000 года проходил службу в Вооруженных Силах Украины. С 2007 по 2008 год работал в Государственной службе охраны при УМВД в Черновицкой области на должности охранника. В сентябре 2008 года переехал на постоянное место жительства в поселок Томашполь.

Был призван на военную службу по контракту 2 октября 2017 г. Томашпольским военным комиссариатом.

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У него остались родители и дочь.

Украинский воин Павел Билик.











Фото: acc.cv.ua.