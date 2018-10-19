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19.10.18 17:18

Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж

В Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере "Артек" подростков обучают стрельбе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 01
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 02
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 03

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 04
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 05
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 06

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 07
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 08

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Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 09
Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 10

Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять 11

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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