Арсенал боеприпасов обнаружен в гараже в Бахмуте, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Бахмутские сыщики совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия.
При участии взрывотехников опасные предметы изъяты.
Установлено, что арсенал хранился в течение длительного времени. Сейчас оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации схрона.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".