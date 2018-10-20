"Тато пішов на ангельську роботу", - 5-летняя Юстинка Гурняк написала стихотворение в память о погибшем на Донбассе отце. ФОТО дня

Об этом со ссылкой на маму Юстинки написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Журналист напомнил, что волонтер Виктор Гурняк был одним из известных общественных активистов, участников революции. На фронт прибыл для помощи батальону "Айдар". Виктор погиб во время эвакуации раненых после попытки прорваться к окруженным на 32-м блокпосту бойцам.

Цензор.НЕТ публикует стих Юстинки Гурняк на языке оригинала.

Про татка

Ти - на небі.

Я тебе не бачу.

Але ти в моїй душі.

Я заберу тебе.

Він любить Україну

Він любить свою Юстинку

Але не може кожен день її бачити

Бо йде на ангельську роботу.