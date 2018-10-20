Прогулялись ради свободы: акция, приуроченная к Европейскому дню борьбы с торговлей людьми, прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось шествие Walk for Freedom – глобальная ежегодная акция по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который мировая общественность отмечает 18 октября. Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщил с места событий.

Участие в акции приняли около 200 человек. Они прошли шествием от Майдана Независимости по Крещатику, далее по улицам Богдана Хмельницкого, Владимирской и Михайловской, и вернулись обратно на Майдан.







"Сегодняшняя акция – это не причина, а информационный повод, чтобы в очередной раз сказать о том, что права человека – это обязательная предпосылка бытия человека", – отметила заместитель министра социальной политики Наталья Федорович.

Она подчеркнула, что сегодняшнюю акцию проводят для того, "чтобы еще раз сказать, что такое позорное явление, как рабство и торговля людьми, все еще присутствует в Украине, как и во многих других странах".







Участники шествия были одеты в черные цвета, а в руках держали черные зонты с логотипом Walk for Freedom.

Как разъяснила координатор программы помощи потерпевшим из-за торговли людьми общественной организации А21 Алла Зоренко, черный цвет одежды и черные зонты используются для привлечения внимания окружающих к маршу.







В материалах организаторов акции отмечается, что за годы независимости от торговли людьми пострадали 230 тысяч украинцев. Так, возросло количество пострадавших среди мужчин. 94％ пострадавших было привлечено к трудовой эксплуатации. 67％ пострадавших имеют высшее или техническое образование.

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Шествие Walk for freedom проходит в Украине уже пятый год подряд. Его организаторами выступили Министерство социальной политики Украины, Представительство неправительственной общественной организации А21, ОБСЕ и МОМ.





Напомним, в Российской Федерации находятся 36 граждан Украины, получивших статус жертв торговли людьми.

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По данным материалов мероприятия Walk for Freedom, всего в мире насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов. Ежегодно 1,2 млн детей попадают в рабство. Существуют следующие формы эксплуатации: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, вовлечение в уголовную деятельность, торговля органами, принудительное попрошайничество, использование детей в качестве солдат.