Кондуктора "Киевпастранса" зажало насмерть между двумя автобусами. ФОТО

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Так, сообщается, что произошло столкновение двух автобусов на конечной остановке: один из них начал движение и женщина 60-ти лет попала в "слепую" зону между транспортными средствами, в результате чего ее зажало между автобусами.

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов. Окончательные обстоятельства гибели работницы Киевпастранса будет выяснять следствие.