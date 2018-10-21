Кондуктора "Киевпастранса" зажало насмерть между двумя автобусами. ФОТО

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Так, сообщается, что произошло столкновение двух автобусов на конечной остановке: один из них начал движение и женщина 60-ти лет попала в "слепую" зону между транспортными средствами, в результате чего ее зажало между автобусами.
Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов. Окончательные обстоятельства гибели работницы Киевпастранса будет выяснять следствие.