В России горит ведущее металлургическое предприятие, огнем охвачено 4500 квадратных метров, есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Владикавказе горит завод "Электроцинк" – одно из ведущих металлургических предприятий страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Пожар начался в 03.30 ночи. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров сейчас огонь распространился на 4500 кв. м.

При обрушении кровли погиб пожарный, еще двое его коллег пострадали.

При пожаре выделяется водород, есть угроза взрыва. Пожарных вывели наружу. Они заливают пламя с улицы. Но таким образом потушить пожар не удастся, признают в МЧС.

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В тушении огня принимают участие 18 человек личного состава и 50 единиц техники. Ожидается пожарный поезд из Кабардино-Балкарии.

"Пожару был присвоен ранг сложности №3 из пяти возможных - открыто горели каскады с 24-го, 25-го и 26-го залов электролиза в цехе электролиза", – сказал первый заместитель начальника управления МЧС по республике Юрий Землянский.













Во Владикавказе распространяется паника. Люди призывают закрывать окна и дышать через маски. Дым от пожара идет в сторону Пригородного района.

В Минприроды сообщили, что позже будут задействованы экологические лаборатории и сформированы рекомендации. Министр природных ресурсов находится на месте пожара.

ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. На предприятии работает около 1,8 тыс. человек.

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В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".