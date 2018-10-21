Микроавтобус со школьниками и грузовик столкнулись на Черкасщине: погибла девочка, двое людей травмированы. ФОТО

Об этом сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской обл. Константин Проценко, информирует Цензор.НЕТ.

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"В субботу 20 октября около 16:20 на 155 километре трассы "Киев-Одесса", недалеко от города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля", - написал Проценко.

Отмечается, что на момент столкновения в салоне автобуса находилось организованная группа из 17 школьников и троих взрослых из поселка Ракитное Киевской области, которые возвращались домой из Умани, где были на экскурсии.

В результате происшествия двое детей получили травмы и были госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.

Кроме того, в больницу также попал водитель автобуса. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Проценко на своей странице в "Фейсбук" позже написал, что одна из пострадавших девочек умерла, не приходя в сознание.

"Грустно. Только что поступила информация. Одна из девочек, которая пострадала в результате ДТП, умерла, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.



