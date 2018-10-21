Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой. ФОТОрепортаж

В пригороде Одессы активисты перекрыли Киевскую трассу, протестуя против выделения под застройку пляжей в Затоке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.









Более часа десятки активистов и местных жителей не давали автомобилям двигаться по Киевской трассе в районе автозаправочного комплекса SOCAR.

Участники акции с большими плакатами "Не дадим украсть пляжи Затоки!", "Остановим дерибан Затоки", "Сохраним пляжи Затоки детям!", "Под угрозой 45 гектаров земель громады" и т. д. непрерывно ходили по пешеходному переходу.







Они периодически скандировали "Верните пляжи народу!". Активисты использовали громкоговоритель, чтобы привлечь внимание окружающих.

Основное требование участников акции – отмена решения сессии поселкового совета о выделении прибрежной зоны под застройку.

На место событий прибыли полицейские, которые пытались осуществить отвод транспорта, чтобы избежать столкновений между участниками акции и водителями. Тем не менее, конфликты периодически возникали.







Активисты утверждают, что в 2018 году пляжи Затоки стали местом отдыха 4,5 миллиона жителей Украины, Молдовы, Беларуси. При этом, по словам противников застройки, чиновники пытаются отобрать у граждан прибрежную пляжную зону. Делается это, как утверждают заявители, в нарушение законов Украины, преследуя интересы группы лиц.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщили, что по факту незаконного распределения земли открыто уголовное производство.