Оружейный и наркобарон: у сельского жителя нашли схрон с оружием и плантацию конопли. ФОТОрепортаж

В одном из сел Пологовского района Запорожской области полицейские обнаружили наркоплантацию и изъяли оружие и боеприпасы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Неоднократно судимый 42-летний житель Пологовского района недалеко от своего дома частично вырубил камыш и посеял наркосодержащие растения на площади около 1500 квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников. По периметру плантации полицейские обнаружили 11 растяжек с сигнальными пиротехническими предметами", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли около 400 наркосодержащих растений конопли.







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В лесополосе неподалеку от наркоплантации полицейские нашли схрон с боеприпасами: было изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5 с запалом УРЗГМ-2.

Также во время обыска места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. А в автомобиле его жены был обнаружен пистолет и 15 патронов к нему.









На момент спецоперации на наркоплантации работали четверо ранее судимых мужчин 1971, 1976, 1982, 1985 годов рождения и женщина 1980 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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