Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж

"Вчера вечером в пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль Volkswagen. За рулем находилась наша соотечественница 1974 года рождения. При осмотре транспортного средства у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения автомобилем скрытых от контроля предметов. Поэтому было принято решение об углубленной проверке иномарки, в ходе которой пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы нашли среди личных вещей женщины более 700 граммов камней обработанного и необработанного янтаря", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ГПСУ.

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Находка изъята, оценят камни после проведения экспертизы.

В пресс-службе отмечают, что с начала года сотрудники ГПСУ обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня".







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