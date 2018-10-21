Осмаев показал "начало карьеры Путина": 19 лет назад Грозный обстреляли ракетами "Точка У". ФОТОрепортаж

"Вот как начинал свою карьеру путин 19 лет назад, тактическими ракетами "Точка У" по рынкам, родильному дому и мечети. В "раю" его уже заждались", - написал Адам Осмаев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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К своему посту он добавил архивные фото и видео, а также привел цитату из материала журналиста Радио "Свобода" Хасина Радуева: "Все ракеты взорвались в центральной части города. На Центральном рынке, торговые ряды которого функционируют практически круглосуточно, погиб 61 человек. В мечети поселка Калинина в часы вечерней молитвы оказалось около 60 человек. 41 погиб. Одна из ракет взорвалась во дворе единственного в Грозном действующего родильного дома. Жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных малышей. Еще 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. Много раненых у Главпочты, где на автостоянке в момент взрыва находились несколько автобусов с пассажирами".

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