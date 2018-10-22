Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в официальной церемонии открытия мемориала участвовали несколько сотен человек, среди которых был мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - сказала Фриланд.

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Она также вспомнила незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. "Стоит вспомнить Олега Сенцова и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - отметила министра.

Добавим, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. Центровое место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

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Согласно предварительной смете, на постройку мемориала были потрачены около 1,2 млн долл. Большинство этой суммы было собрано усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.