Порошенко поздравил Филарета с 23-летием интронизации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Встреча состоялась в резиденции Патриархии Украинской Православной церкви Киевского Патриархата в Киеве.

Глава государства поблагодарил Патриарха Филарета за многолетнюю службу и его усилия по созданию Единой Поместной Православной Церкви Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Патриарх всея Руси-Украины", - Синод УПЦ КП утвердил полный и сокращенный титулы своего главы



Фото: пресс-служба Президента

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.