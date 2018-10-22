Наемники РФ четвертые сутки не дают разрешение на эвакуацию тел погибших мирных жителей из "серой зоны" вблизи хутора Вильный, - глава ВГА Ильченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ВГА Золотого Константин Ильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Хутор Вильный. Тела погибших жителей по-прежнему остаются невывезенными и непогребенными. Со стороны украинской власти и военных в настоящее время выполнены все условия российской стороны. Мы даже несмотря на то, что погибшие являются жителями оккупированного Золотого-5, готовы были сегодня забрать тела. Для этого прибыла специальная группа, но россияне отказались предоставить ей гарантии безопасности. Все это больше напоминает примитивную провокацию, целью которой является возмущение жителей, как с той, так и с нашей стороны и доведение ситуации до уровня не контролируемой. Почему я в этом уверен? Потому что тела погибших лежат в тридцати метрах от опорного пункта российских оккупационных войск на территории неподконтрольной Украине. Рядом с опорником стоят машины, которые можно использовать для эвакуации. Эвакуация с их стороны, заняла бы максимум сорок минут. При таких обстоятельствах, в тот страшный день, вполне можно было бы спасти по крайней мере одного человека, но этого не было сделано. Российские боевики спокойно смотрели на то, как умирают люди. Четвертые сутки та сторона намеренно саботирует процедуру передачи тел родственникам погибших, преследуя, какие-то вовсе не человеческие цели", - рассказал он.

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"Но хуторяне на провокации не поддались, они разбираются в том, что происходит. Вместе с ними, представители ВГА, провели небольшое собрание, обсудили вопросы поставок электроэнергии. Люди выразили свое мнение по поводу того, что лучше не привозить им продукты, а раз в неделю организовать транспорт и вывозить их самих в Золотое. С присутствовавшими военными решили вопрос обустройства дороги дождевыми ливнями и согласовали день открытия часовни в с. Стахановец. В настоящее время Штаб ОС занял правильную и принципиальную позицию. Ведутся переговоры с международными организациями, ради того чтобы обязать ту сторону принять тела и должным образом их оформить. В случае если российская сторона откажется отдать тела родственникам погибших в Золотом-5, то украинская сторона готова их принять на одном из пунктов пересечения линии разграничения. Ситуация в Золотом полностью контролируется. Жизнь продолжается", - добавил Ильченко.









