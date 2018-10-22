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22.10.18 11:14

"Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?"": В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве утром пассажиры заблокировали движение городской электрички. По словам очевидцев, электрички не было около часа. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный"

"Сегодня утро для горожан, добирающихся на городской электричке, было особенно впечатляющим. Опоздание электрички и не соблюдение расписания - это обычное дело. Но сегодня транспортники превзошли самих себя!

С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу.
В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка стала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа.
Интересно, что на это скажет Киевпастранс и КГГА, торжественно открывшие эту жизненно необходимую транспортную артерию?"

Пресс-служба "Киевпастранса" опубликовала сообщение: "С 8 часов 15 мин заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина-2". На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 9 час 5 мин".

Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?: В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички 01
Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?: В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички 02
Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?: В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички 03
Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?: В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички 04

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