Вернулась привычная серость: на столичных Позняках исчез мурал, прозванный "Матрица". ФОТО

Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня" Александр Марущак. передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что яркий рисунок под названием Synergetic был создан летом 2016 года. "Образ человека, оплетенного растениями, символизировал неразрывную связь с процессами глобальной эволюции... А в народе просто называли Матрицей. Недавно заметил, что рисунок исчез, а на стену вернулась привычная серость мегаполиса", - подчеркнул журналист.







В данный момент неясно, что стало причиной исчезновения мурала. Одна из версий, что появилась трещина на стене, или банально, "Матрица" не понравилась жителям многоэтажки.

"Странно, что никого это не волнует, ведь мурал создавался в рамках арт-фестиваля. Автор – украинский художник Александр Гребенюк", – добавил Марущак.