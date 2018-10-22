Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове: за машину брали по 100 грн, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Как рассказал прокурор Владимир Куприянов, указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду.

После обращения прокуратуры в суд участок стоимостью в 140 млн гривен был возвращен в распоряжение горсовета.

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Как было установлено, вместо строительства на участке была открыта нелегальная свалка. На въезде расположили контрольно-пропускной пункт, на котором с водителей транспортных средств взымали средства за ввоз мусора - около 100 гривен за один автомобиль. По разным данным, ежедневно на территорию въезжало от 40 до 100 автомобилей.

"Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тысячи грн. Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, бюджет города недополучал от 60 тысяч гривен ежедневно", - объяснили в прокуратуре.

Кроме того, следствие установило, что на территории работает специализированная техника, с помощью которой на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для дальнейшей перепродажи, и рабочие бригады, занятые на сортировке мусора.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 197 и ч. 1 ст. 239 УК Украины - самовольное занятие участка и загрязнение земель.

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