"Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в Facebook.

"Как-то я пропустил эту новость. Еще в сентябре в ДНР появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете. Во время службы получил служебную квартиру, но после увольнения в 2012 году квартиру у него забрали. Пытался в суде отстоять своё право на квартиру, но безуспешно", - сообщает Казанский.





"Очевидно, после этого и поехал в Донецк, поправлять материальное положение и зарабатывать на новое жильё. Теперь целый "председатель верховного суда") Гражданская война такая гражданская...", - иронизирует журналист.