Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
22.10.18 13:36

"Гражданская война такая гражданская": главой "верховного суда ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский. ФОТО

Председателем "верховного суда" террористического формирования "ДНР"назначен гражданин Российской Федерации Андрей Ким.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в Facebook.

"Как-то я пропустил эту новость. Еще в сентябре в ДНР появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете. Во время службы получил служебную квартиру, но после увольнения в 2012 году квартиру у него забрали. Пытался в суде отстоять своё право на квартиру, но безуспешно", - сообщает Казанский.


Гражданская война такая гражданская: главой верховного суда ДНР стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский 01

"Очевидно, после этого и поехал в Донецк, поправлять материальное положение и зарабатывать на новое жильё. Теперь целый "председатель верховного суда") Гражданская война такая гражданская...", - иронизирует журналист.

Гражданская война такая гражданская: главой верховного суда ДНР стал гражданин РФ Андрей Ким, - Казанский 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100