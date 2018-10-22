Гражданина Бразилии задержали с 4 кг кокаина в аэропорту "Киев". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители в международном аэропорту "Киев" задержали гражданина одной из латиноамериканских стран. При проведении таможенного досмотра сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника более четырех килограммов кокаина, которые были сокрыты в чемодане с двойным дном. Сейчас наркодельца задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде кокаина, и привлечению их к уголовной ответственности по ст. 305 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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"Киевской местной прокуратурой № 7 вместе с 3-м Управлением ГУ БКОП СБ Украины и Нацполицией задержан с поличным гражданина Бразилии, прилетевший в г.. Киева с целью сбыта 4 кг кокаина. Бразилец 22.10.2018 г. пришел в аэропорт "Киев" (Жуляны)" для получения собственного багажа. При осмотре указанного чемоданы выявлено наличие двойного дна. В дальнейшем, в ходе осмотра указанного дна обнаружены и изъяты 2 скрепленных между собой пакета с профольгованного материала, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 кг. Проведенный с помощью экспресс-теста COCAINE \ CRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразной веществе наркотического вещества - кокаина", - добавили в пресс-службе прокуратуры Киева.











