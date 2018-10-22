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22.10.18 15:22

Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку незаконного перемещения к временно оккупированным территориям крупной партии мобильной и компьютерной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Майорское" был остановлен автомобиль Peugeot Expert под управлением жителя Луганской области, который двигался в сторону временно оккупированных территорий. При осмотре автомобиля в конструктивных нишах под обшивкой обнаружены и изъяты 148 мобильных телефонов и 2 планшета ориентировочной стоимостью 599,5 тыс. грн, которые водитель пытался переместить через линию разграничения.

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Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 01
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 02
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 03
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 04
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 05
Мобильные телефоны и планшеты стоимостью почти 600 тыс. грн пытались перевезти на оккупированные территории через КПВВ Майорское 06

Своими действиями указанный гражданин нарушил требования п.9 Порядка перемещения товаров, утвержденного постановлением КМУ №99, и п.4 приказа Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Относительно нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.204-3 КоАП.

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