Пограничная служба ФСБ спустя три недели перерыва возобновила задержание судов в Азовском море, - журналист Клименко. ФОТО

Об этом сообщил главный редактор издания BSNews Андрей Клименко в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По его данным, 21 октября около 6:30 был задержан сухогруз Sea Bird, следовавший в Бердянск. Судно остановили в 54 километрах к югу от Бердянской косы, после чего оно два часа ожидало разрешения продолжить путь.





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В тот же день, около 17:00, в 46 километрах от Бердянской косы был задержан сухогруз Blue Moon, который направлялся из Бердянска в Ливию. Задержание длилось около двух часов.





Стоит отметить, что это первые задержания судов Береговой охраной РФ после трехнедельного перерыва. Долгий перерыв был связан с коррекцией РФ тактики блокады после появления в Азовском море новых катеров ВМСУ, уверен Клименко.

Напомним, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты. Указанные действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и безопасностных интересов Украины в регионе.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.