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22.10.18 17:05

СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

По имеющейся у СБУ информации, бандиты планировали расширить "географию" своей преступной деятельности, для чего они прибыли из Киевской области на Волынь.

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Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений на территории Украины.

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СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 01
СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 02
СБУ задержала на Волыни участников ОПГ, действовавших под видом нацгвардейцев 03

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