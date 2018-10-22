СБУ поймала на взятке в 46 тысяч гривен начальника погранотделения на Луганщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя сорок шесть тысяч гривен за несоздание искусственных препятствий при поставке продуктов питания в пограничный отряд.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из автозаправочных станций Лисичанска во время получения второй части неправомерной выгоды в размере сорок тысяч гривен.
В рамках открытого уголовного производства тыловику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Спецоперация по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством военной прокуратуры.