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22.10.18 17:36

"Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации. ФОТО

Новые и отремонтированные пассажирские вагоны "Укрзализныци" будут белыми и с рядом нововведений.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

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"Тестируем новую ливрею для пассажирских вагонов. Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и те, которые уже строят для железной дороги на заводах. Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше", - написал он.

Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 01
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 02
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 03
Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 04

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По его словам, "Укрзализныця" с начала года собственными силами отремонтировала 46 вагонов.

"Для сравнения - в прошлом году в этот период было всего 2 вагона после КВР. План до декабря 2018-го - восстановить еще 53 вагона. А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода", - добавил Кравцов.

Укрзализныця рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации 05

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