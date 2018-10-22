Арестована партия мобильных телефонов стоимостью 20, 6 млн грн., которую пытались незаконно ввезти в Украину под видом почтовых отправлений. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено

попытку ввоза в Украину крупной партии мобильных телефонов с сокрытием от таможенного контроля и по поддельным документам, в

которых изменено номенклатуру, количественные и качественные характеристики товаров.

На основании постановления суда в зоне таможенного контроля "Ягодин" Волынской таможни ГФС проведен осмотр транспортного

средства марки FORD, которым перемещался груз под видом почтовых отправлений.

По результатам осмотра изъято и передано на ответственное хранение 3468 единиц новых мобильных телефонов известных торговых марок различных моделей ориентировочной стоимостью 20 млн. 600 тыс. грн. Кроме того, изъято транспортное средство ориентировочной стоимостью свыше 400 тыс. грн.

На изъятые ТМЦ и транспортное средство общей ориентировочной стоимостью 21 млн. грн. постановлением суда наложен арест.











