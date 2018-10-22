Украинский фильм "Вулкан" получил приз международного кинофестиваля в Китае, - Госкино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкино, фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, созданный при государственной поддержке Украины, получил приз "Затаившийся дракон" (Hidden Dragon). Награду присуждает жюри из 35 зрителей - специально избранных представителей различных профессий. Это аналог приза зрительских симпатий на других фестивалях.

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"Эта награда стала для фильма четвертой. У "Вулкана" был удивительный отклик у зрителей - людям было интересно узнать больше о современной жизни в Украине, о мифологии, культуре, - поделился впечатлениями режиссер фильма Роман Бондарчук. - Многие вещи резонировали с их опытом, как, например, село на дне водохранилища: в Китае тоже строят дамбы и затапливают села. Обсуждение фильма продолжалось до поздней ночи, уже за пределами кинотеатра. Я продолжаю получать поздравления и отзывы китайских зрителей и деятелей индустрии. Верю, что эта награда откроет путь фильма к широкой аудитории".

В Госкино уточняют, что Международный кинофестиваль "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" основан известным китайским режиссером Жиа Жанг Ке и киноведом и фестивальным директором Марком Мюллером, который перед этим возглавлял фестивали в Венеции, Риме, Локарно, Роттердаме и другие. Фестиваль назван в честь известного фильма Анга Ли, с разрешения режиссера. Организаторы называют свое творение "Бутик-фестиваль для людей" - небольшой по количеству фильмов, но очень амбициозный. Для создания фестивальной программы постоянно работают 8 программеров из разных стран, которые выискивают фильмы во всех уголках мира от Латинской Америки до Восточной Европы.

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Во время фестиваля работал пул международной кинопрессы, проходили показы черновых монтажей фильмов из Азии для представителей мировой киноиндустрии. Всемирно известные режиссеры Лав Диаз, Ли Чан Дон, Амир Надери провели в этом году свои мастер-классы в Пинъяо. Цель фестиваля - влить новую кровь в киноиндустрию Китая, а также открыть китайский рынок для фильмов из других стран мира.









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Фото: facebook.com/ukrainefilmagency