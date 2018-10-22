Пограничники Украины и Молдовы учились совместно бороться с ядерной контрабандой, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

"Учитывая напряженную социально-политическую ситуацию в регионе, активизацию контрабандных схем с использованием современных технических средств, увеличение количества случаев выявления незаконного перемещения товаров через государственную границу вне пунктов пропуска, повышение уровня террористической угрозы с использованием компонентов оружия массового уничтожения в Центральной и Восточной Европе, большого количества выходцев из стран Ближнего Востока и Африки в Центральной Европе, выполнение совместного контроля в ряде пунктов пропуска на участке украино-молдавской границы, а также создание необходимых условий для совместного патрулирования указанного участка границы в Одесской области на прошлой неделе были организовані и проведені совместные трансграничные учения и учебный семинар", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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До их проведения, кроме представителей Центра подготовки по противодействию распространению оружия массового уничтожения Главного центра подготовки Госпогранслужбы Украины, руководителей пограничных отрядов, подразделений РХБ-защиты и оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы Украины, подразделений Пограничной полиции, таможенной службы и Службы информации и безопасности Республики Молдова, были привлечены представители Государственной инспекции ядерного реагирования Украины (ГИЯР), СБУ, Национальной полиции, Государственной фискальной службы Украины.

Организаторами и оценщиками мероприятий выступили представители офиса Программы экспертного контроля и безопасности (ExBS) Посольства США в Украине, представители пограничного патруля США и Департамента энергетики США, а также Международного центра противодействия РХБ-угрозам.

Участники трансграничных учений отработали теоретические и практические элементы противодействия случаям ядерной контрабанды (международной торговли ядерными материалами), в том числе с привлечением учебных нарушителей. В частности, в ходе отработки учебных сценариев подразделениями Госпогранслужбы Украины во взаимодействии с подразделениями Пограничной полиции Республики Молдова отработаны практические элементы по прекращению попыток контрабанды радиоактивных материалов на участке "Маяки - Паланка - Удобное" транзитной дороги "Одесса - Рени".

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