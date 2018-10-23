Киевские и винницкие кардиохирурги провели операцию в условиях искусственного кровообращения: сердце пациента было остановлено на час. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомствее отметили, что стеноз аортального клапана у пациента обнаружили во время планового бесплатного обследования, который каждый винничанин может пройти на ангиографе, приобретенном на средства совместного проекта Всемирного банка и МЗ Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Патология коварна тем, что может протекать почти бессимптомно, но грозит остановкой сердца при любой физической нагрузки.

Замену клапана винницкие врачи выполнили под руководством Андрея Руснака, заведующего отделением хирургического лечения патологии миокарда и трансплантации сердца Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова.

"Винница выбрала очень правильный путь подготовки к появлению нового кардиоцентра. Высокотехнологичное оборудование, без которого невозможна кардиохирургия, гарантирует совместный проект Всемирного банка и МЗ Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей". А опытная команда врачей будет у области благодаря сотрудничеству нынешнего кардиоцентра и института имени Амосова. Таким образом, пациенты смогут получить весь объем безопасного и качественного лечения на месте, не тратя время на поездку в Киев. Тем более, что в сложных случаях транспортировка больного представляет угрозу для его жизни", - отметил Руснак.

Также в ведомстве добавили, что пациент со Жмеринщины после установки искусственного клапана чувствует себя хорошо и сейчас проходит курс послеоперационной реабилитации в стационаре Винницкого кардиоцентра.

"Мы уже имеем многократный успешный опыт выполнения операций на открытом сердце. Если у пациента обнаружены множественные поражения сосудов и стентирование не даст эффекта, проводим шунтирования коронарных артерий. Кроме того, для винничан уже доступны протезирование и реконструктивные операции на сердце", - отметил Гладких, главный врач Винницкого регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 19 современных кардиоваскулярных УЗИ-сканеров Philips для городских и районных больниц доставили на Ривненщину, - Минздрав. ФОТОрепортаж

"В Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии успешно лечат патологии системы кровообращения. За последний год такую ​​помощь получили 32 пациента. Ранее больных со сложными диагнозами направляли в Киев", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Минздрава