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23.10.18 11:02

Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе. ФОТО

32-летний Стеван Милошевич из города Ковин, что на востоке сербского края Воеводина, возвращением на Донбасс нарушил условный приговор на пять лет за участие в боевых действиях на Украине. Он один из 28 граждан Сербии, которых суд в Белграде приговорил за участие в войне за границей на основании закона, который приняли в 2014 году.

наемник,милошевич

Об этом говорится в материале "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Имя Милошевича находится в списке сербских граждан, который Генеральная прокуратура Украины предоставила сербским государственным органам, также в базе данных украинского сайта "Миротворец".

Наемник Милошевич, условно осужденный в Сербии, снова воюет на Донбассе 01

Милошевич говорит, что сейчас он является единственным балканцем в составе бандформирования на Донбассе, а ранее встречался с другими сербскими гражданами, воевавшими в Украине. Он отказался сказать, где конкретно воюет.

Известно, что в данный момент Милошевич находится на Донбассе нелегально, с женой россиянкой и сыном, но он говорит, что вскоре станет "гражданином Луганской народной республики". Но прежде планирует таки вернуться в Сербию, хотя ему там грозит тюрьма за нарушения условного приговора.

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Изменениями, которые были внесены в 2014 году в законодательство Сербии, за участие граждан страны в войнах за рубежом предполагается приговор от шести месяцев до пяти лет заключения. А когда серб участвует в зарубежной войне в составе группы, то наказание может быть от одного до восьми лет. За организацию участия в войне или вооруженном конфликте в другой стране грозит наказание от двух до десяти лет.

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