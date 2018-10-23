Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.
"Работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области задокументировали факт хранения наркотических средств 50-летним жителем г. Болград", - сказано в нем.
Так, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины были обнаружены растения конопли, общим весом около 40 кг.
Изъятое направлено на экспертизу.
Кроме того, на чердаке дома полицейские обнаружили нарколабораторию для выращивания конопли, которая была оборудована ультрафиолетовым освещением, системой орошения и датчиками соблюдения температурного режима.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.