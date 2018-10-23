Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
23.10.18 12:05

Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Национальной полиции изъяли 40 кг марихуаны в Болграде Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

"Работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области задокументировали факт хранения наркотических средств 50-летним жителем г. Болград", - сказано в нем.

Так, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины были обнаружены растения конопли, общим весом около 40 кг.

Изъятое направлено на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, на чердаке дома полицейские обнаружили нарколабораторию для выращивания конопли, которая была оборудована ультрафиолетовым освещением, системой орошения и датчиками соблюдения температурного режима.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель рейсового автобуса пытался провезти через границу марихуану в коробках из-под детского питания, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков 01
Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков 02
Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков 03
Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков 04
Полиция обнаружила нарколабораторию для выращивания конопли на Одесчине, изъято 40 кг наркотиков 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100