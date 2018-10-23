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23.10.18 12:23

Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в Республику Польша.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.

"Вместе с официальной делегацией, работниками Посольства и украинской общиной Глава МИД Украины возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР, похороненных на Вольском православном кладбище в Варшаве, и зажег свечи возле памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - сказано в сообщении.

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Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 01
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 02
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 03
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 04
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 05
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 06
Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 07
Фото: пресс-служба посольства Украины в Польше/Facebook

Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве 08

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