Климкин возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР на кладбище в Варшаве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.

"Вместе с официальной делегацией, работниками Посольства и украинской общиной Глава МИД Украины возложил цветы к могилам офицеров и казаков армии УНР, похороненных на Вольском православном кладбище в Варшаве, и зажег свечи возле памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - сказано в сообщении.

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Фото: пресс-служба посольства Украины в Польше/Facebook