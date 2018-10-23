Посол США Йованович посетила пункт пропуска "Станица Луганская": "Мы делаем все возможное, чтобы найти пути мирного решения конфликта на Донбассе". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече в облгосадминистрации был рассмотрен ряд проблем жизнедеятельности Луганщины. Так, исполняющий обязанности председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации, первый заместитель председателя Сергей Филь отметил важность того, что члены делегации посетили КПВВ "Станица Луганская" и увидели должный уровень комфорта, созданный для граждан украинской властью", - информирует пресс-служба ЛОГА.

В свою очередь, Йованович отметила, что, обращаясь к людям на пункте пропуска с вопросом "что именно я могу передать правительству в Вашингтоне?", в ответ услышала – желание о достижении мира.

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"Если бы мы смогли помочь именно в этом, то получили бы и решение других насущных проблем", – отметила посол США.

Также заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко отметил, что одной из самых актуальных проблем для области является надежное электроснабжение. Электроподстанцию в Кременной, которая соединит Луганщину с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.

Поэтому участники встречи обсудили возможные пути решения ситуации, сложившейся вокруг Луганской ТЭС в городе Счастье, которая остается единственным крупным предприятием по выработке электроэнергии в области и имеет запас угля до начала ноября. Это сырье антрацитовой группы оно получало с территории РФ, а сейчас поставки угля прекращены. С подконтрольной украинской власти территории его невозможно обеспечить в необходимом объеме из-за отсутствия железнодорожного сообщения с ТЭС, отметили участники встречи.

Эту проблему, по словам посла США в Украине, она намерена возбудить в Киеве.

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Вопросы развития высшего образования и информационной войны поднимал директор Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности облгосадминистрации Денис Денищенко. Для более детального рассмотрения Мари Йованович пригласила участников мероприятия в посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, а также предложила ознакомиться с несколькими грантовыми программами, которые помогут наладить связь с организациями, занимающимися реализацией подобных проектов.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти пути мирного решения конфликта на Донбассе. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер продолжает работу по этому направлению", - отметила Мари Йованович.

"После своего сегодняшнего визита в Станицу Луганскую, я поражена работой Международного Комитета Красного Креста в Украине , UNHCR Ukraine - Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, IOM Ukraine и местных организаций, которые служат украинцам, проживающим вблизи линии управляемого Россией конфликта. США с гордостью поддерживают эти организации", - цитирует Йованович пресс-служба посольства США.











