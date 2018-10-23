Суд по убийству Бузины: защита просила отвод судей Сидорова и Левицкой и получила отказ. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, адвокаты заявили отвод судьям Сидорову и Ливицкой.

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В частности отвод Левицкой заявили из-за того, что она не прошла квалификационное оценивание и должна быть уволена.

В итоге суд отказал в отводе Сидорова и Левицкой по ходатайству адвоката Федура.

Следующее заседание назначено на 10 часов утра 7 декабря.









Мать бузины и прокурор Жила



Судья Левицкая



Судья Сидоров





Напомним, 9 августа Шевченковский райсуд Киева определил состав из пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Они будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями.

Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.



Двое подозреваемых в совершении преступления А. Медведько и Д. Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".



После задержания суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевал.



9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00.



31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.



Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.



25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.



Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

28 ноября прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля.