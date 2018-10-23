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23.10.18 17:57

Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали деятельность незаконного нефтеперерабатывающег завода и изъяли крупную партию горюче-смазочных материалов и сырья неизвестного происхождения для их производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на
территории области функционирует незаконное производство, где с использованием специального оборудования путем перегонки
углеводородного сырья (нефти, газового конденсата) неизвестного происхождения осуществляется массовое изготовление бензина и
дизельного топлива. Готовую продукцию реализовывали как юридическим, так и физическим лицам через сети АЗС, не платя при
этом акцизный налог с указанной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 114,4 т сырья и незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 4,6 млн. грн., а также оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, ориентировочной стоимостью 2,8 млн. грн.

Во время проведения следственных действий не обнаружено разрешительных документов на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по экологической безопасности  производственного комплекса.

Отобраны образцы сырья и готовой продукции для проведения экспертиз. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.

Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 01
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 02
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 03
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 04
Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС 05

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