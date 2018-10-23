Работа подпольного нефтеперерабатывающего завода прекращена в Сумской области. Изъято подакцизных товаров на 4,6 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на

территории области функционирует незаконное производство, где с использованием специального оборудования путем перегонки

углеводородного сырья (нефти, газового конденсата) неизвестного происхождения осуществляется массовое изготовление бензина и

дизельного топлива. Готовую продукцию реализовывали как юридическим, так и физическим лицам через сети АЗС, не платя при

этом акцизный налог с указанной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 114,4 т сырья и незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 4,6 млн. грн., а также оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, ориентировочной стоимостью 2,8 млн. грн.

Во время проведения следственных действий не обнаружено разрешительных документов на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по экологической безопасности производственного комплекса.

Отобраны образцы сырья и готовой продукции для проведения экспертиз. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.









